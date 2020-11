Lors d'un contrôle routier sur la nationale 2, les douaniers de Laon saisissent près de 3 kg de cocaïne

Mercredi 10 novembre, les douaniers de Laon ont saisi une importante quantité de cocaïne lors d'un contrôle routier sur la nationale 2 à hauteur de Chambry dans l'Aisne. Le conducteur et les passagers, originaires des Pays-Bas, ont été condamnés en comparution immédiate à de la prison ferme.

Les faits se sont déroulés mardi 10 novembre dernier sur la nationale 2 à hauteur de Chambry dans l'Aisne, un village situé au nord-est de Laon :C'est là qu'une unité des douanes de Laon est installée pour procéder à des contrôles. Les agents interceptent une voiture immatriculée aux Pays-Bas. À son bord, trois personnes qui expliquent revenir de région parisienne.Les douaniers décident de procéder à la fouille du véhicule et de ses occupants. Ils découvrent sur l'un des individus, "dans un sous-vêtement adapté", plusieurs ovules de cocaïne. Un autre en a par ailleurs ingéré. "Après examen et surveillance médicale", indique les douanes dans un communiqué, un total de près de 2,7 kilos de cocaïne ont été saisis.Jugés au tribunal judiciaire de Laon, en comparution immédiate le vendredi 13 novembre, les trois ressortissants néerlandais ont été condamnés à trois ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 202 000 euros. Ils ont été incarcérés immédiatement après leur comparution.