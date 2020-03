Résultats des municipales à Laon : le maire sortant Eric Delhaye réélu dès le premier tour

30 sièges pour la liste d'Eric Delhaye

Faible participation

Eric Delhaye, le maire sortant UDI, de Laon, est largement élu dès le premier tour avec 61,5% des voix. Il devance Fawaz Karimet (DVG) et sa liste de rassemblement de la gauche, crédité de 25% des suffrages et Nicolas Dragon (RN) qui obtient 9,7%.Victorieuse dès le premier tour, la liste du maire sortant obtient 30 siège. La liste de gauche n'hérite donc que de 4 siège, le Rassemblement National d'un seul.Jean-Loup Pernelle (LO) et Matthieu Boufflet (DIVERS) sont battus avec respectivement 2% et 1,5% des voix.Comme partout en France, la participation a été très faible à Laon, avec un total de seulement 33,6%.Pour Eric Delhaye, maire sortant de Laon dans l'Aisne, le scrutin des municipales 2020 était la première élection en tant que tête de liste. Il doit son siège à la démission de l'UMP Antoine Lefèvre en 2017. Réélu en 2014 avec 58.80%, celui qui deviendra ensuite sénateur cèdera son fauteuil à son adjoint depuis 2008 pour cause de cumul des mandats.Maire depuis seulement trois ans, Eric Delhaye, de sensibilité UDI, est à la tête d'une équipe municipale en place depuis 20 ans. En 2014, son prédécesseur Antoine Lefèvre avait passé le 1er tour avec une participation plutôt faible : seulement 51,45% des 15417 inscrits s'étaient alors déplacés dans un bureau de vote. Le maire sortant avait alors recueilli 58,8% des votes, laissant à plus de 23 points derrière lui son principal concurrent, le socialiste Damien Delavenne.