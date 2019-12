Les pompiers de Laon préparent l'arrivée du Père Noël

Le parvis était plein

Alors que le père Noël parcourra les cheminées du monde entier le soir du 24 décembre pour la distribution des cadeaux, la ville de Laon a pris les devants en lui assurant un atterrissage en toute sécurité. Dimanche 22 décembre, elle a fait appel au Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux (GRIMP) des pompiers de l'Aisne pour garantir son arrivée dans la ville. "On est là pour assurer sa venue, explique un conseiller technique du GRIMP. Il doit se poser au sommet de la cathédrale, où il va faire face aux vents, à la pluie. On doit sécuriser son arrivée" rajoute-t-il.Pour effectuer cette opération, sept sapeurs-pompiers ont escaladé la cathédrale de Laon pour se hisser à son sommet. "On a installé une tyrolienne pour lui permettre de rejoindre le parvis en toute sécurité", explique le pompier. Une opération qui a nécessité trois heures de préparation, pour trente minutes de descente.Cette initiative lancée il y a sept ans est un "service rendu à la ville de Laon, précise-t-il. Le plus souvent ce sont des pompiers de la ville de Laon qui participent à l'opération. Ils sont tous volontaires".Une animation qui plait aux Laonnois, puisque le parvis de la cathédrale était rempli de badauds, venus admirer les prouesses de leurs pompiers. Le conseiller du GRIMP retient : "Ce qui est beau, c'est de voir l'émerveillement des enfants".