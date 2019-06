Saint-Quentin : 379 guitaristes et un record du monde pour Johnny Hallyday

Un invité pas comme les autres

Saint Quentin Record du monde de guitare 🎸🔸📷 Norbert Krief ancien guitariste de Johnny Hallyday au festival des Elysiks 🎸 #norbertkrief @NNKrief @LesElyziks @a_saint_quentin pic.twitter.com/3IXnGmaVsA — Donovan (@Donovan_Pinon98) 15 juin 2019

Reportage :

Le défi était signé par le festival de musique estampillé "Les Elysiks" de Saint-Quentin : jouer un morceau du défunt chanteur, Johnny Hallyday, le jour de son anniversaire et décrocher le record du monde de guitaristes jouant ensemble. Objectif atteint.Ce matin ils étaient plusieurs centaines à s'être retrouvées dans l'Aisne pour répéter avant la performance homologuée de l'après-midi. Sur les coups de 14h, 379 musiciens ont fait trembler les cordes de leurs guitares pour offrir une interprétation inédite de "Toute la musique que j'aime".Le tout sous les yeux et la baguette d'un invité très spécial : Norbert Krief, ancien guitariste du chanteur et cofondateur du groupe Trust.