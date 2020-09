Sécheresse : les restrictions d'eau élargies aux bassins de l'Aisne et de la Serre

Le département de l'Aisne connaît depuis plusieurs semaines un déficit pluviométrique. Les débits des rivières baissent rapidement et ont franchi les seuils de déclenchement de mesure de restriction des usages de l'eau sur quatre bassins du département (...) Les bassins de l’Ourcq et de l’Automne restent en alerte conformément aux arrêtés du 21 août 2020. La préfecture de l'Aisne

sécheresse sur les bassins de l'Aisne et de la Serre - Arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau.

La situation ne s'arrange pas, au contraire. Alors que des mesures de vigilance ont été mises en place dans le département de l'Aisne voilà déjà plusieurs semaines, deux nouveaux bassins font l'objet d'une nouvelle réglementation. La préfecture a dévoilé dans un communiqué transmis le lundi 21 septembre une restriction par arrêté des usages de l'eau sur les bassins de l'Aisne et de la Serre.Les particuliers sauf exception sont notamment invités à ne pas remplir leur piscine ou encore à ne pas laver leur véhicule en dehors des stations de lavage professionnelles. Les arrosages des pelouses et des espaces verts sont également plus strictement encadrés et notamment soumis à des horaires précis, tandis que les fontaines publiques en circuit ouvert doivent rester inactives. Des restrictions encadrent également les usages agricoles, industriels et commerciaux.