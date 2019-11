Chez ses parents à Laon, il construit un cockpit de vaisseau spatial inspiré de Star Wars

500 interrupteurs, 100 mètres de fils électriques et 2 000 ampoules

La structure du cockpit a été montée dans la maison des parents de Johan à Laon dans l'Aisne. / © Johan Souply

Dans un hangar près de Disneyland

Effets visuels et sonores

Le vaisseau spatial de spaceventure expérience est intégré à un décor. / © Johan Souply

"J'aime raconter des histoires en tant que réalisateur. Et ce projet, c'est aussi une histoire que je raconte mais à l'aide d'un décor, comme dans les parcs d'attractions". Johan Souply a grandi à Laon et a fait toutes ses études dans l'Aisne. Aujourd'hui, il est à la tête de son entreprise de production audiovisuelle.Il y a deux ans et demi, ce passionné de sciences fiction s'ennuie. "Mon travail manquait un peu de nouveauté. J'ai voulu sortir de ma zone de confort", explique-t-il. Lui vient alors l'idée de construire la réplique du cockpit du Faucon millénium à taille réelle.Johan commence à fabriquer la structure du cockpit. Mais son appartement de Seine-et-Marne est trop petit. "Alors je suis retourné dans la maison de mes parents à Laon. Il y a une pièce suffisamment grande pour que le cockpit y tienne".La base du projet, c'était de construire une réplique du cockpit du Faucon millénium. "Mais à mesure que l'aventure avançait, je me suis rendu compte que copier n'était pas très intéressant. C'était beaucoup plus intéressant de créer un univers propre" raconte Johan. Il ajoute des réferences à d'autres films de science fiction, à des parcs d'attractions et même à sa vie personnelle. La réplique du cockpit du vaisseau le plus célèbre de Star Wars s'éloigne petit à petit de son modèle. "Le truc, c'est que je pensais que ça me prendrait un an. Et ça m'en a pris deux !" Rien d'étonnant à cela : Johan a installé pès de 500 interrupteurs, environ 100 mètres de fils électriques et 2 000 ampoules.La première année, Johan travaille seul sur son projet. Il gère une chaîne YouTube depuis plusieurs années qui compte plusieurs milliers d'abonnés. Et sur les réseaux sociaux, il est suivi par une communauté de fidèles. Il invite donc les internautes à venir l'aider. "Je pense que j'aurais abandonner si j'avais continué tout seul, avoue-t-il. Le but, c'était aussi de réunir et de rassembler des gens. Et c'est une manière aussi de trouver de futurs collaborateurs !"Une dizaine de personnes ont régulièrement participé à l'aventure. D'autres venaient moins souvent mais au total, une trentaine de personnes ont collaboré au projet.Une fois la structure terminée, Johan est rentré chez lui avec pour travailler sur les petites pièces qui allaient être installées à l'intérieur. Puis en 2018, son partenaire professionnel trouve un local près de Disneyland pour stocker le cockpit. Il y est toujours.Aujourd'hui, le cockpit s'appelle The spaceventure experience. Car il ne s'agissait pas de construire une coquille vide. Johan a voulu en faire une animation, comme celle des plus célèbres parcs d'attractions.Johan a imagnié un scenario accompagnant le spaceventure experience : en panne depuis plusieurs jours sur une base spatiale, le vaisseau est immobilié dans la zone de maintenance du secteur 4. Charge aux visiteurs de le réparer pour lui permettre de décoller. Des effets spéciaux visuels et sonores plongent les mécaniciens spaciaux en herbe dans l'univers des films de science fiction.The spaceventure experience n'est pas encore tout à fait terminé dans sa programmation. Mais il a déjà été visité par 600 personnes dans son hangar proche de Dysneyland. Il a même participé à une convention en Bretagne. D'autres sont à venir.Et combien a coûté ce projet ? "On n'a pas encore fait les comptes. Donc on ne sait pas encore combien ça nous a coûté. Mais je pense entre 5 000 et 10 000 euros".