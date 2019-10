SNCF : circulation des TER ralentie entre Paris et Laon jusqu'à fin novembre

Selon la SNCF, la circulation des trains est en ce moment perturbée sur la ligne Paris-Laon. Des effondrements du sol ont été constatés, par mesure de sécurité les TER circuleront donc au ralenti.



"Lors d'une récente inspection du sous-sol de la voie ferrée, des "fontis" ont été repérés. Ces particularités géologiques - puits et galeries souterrains - peuvent être de nature à affecter durablement la sécurité de l'exploitation ferroviaire", indique la SNCF.

Temps de parcours rallongé de 10 minutes De ce fait, la vitesse des trains est limitée entre Villers-Cotterêts et Corcy dans l'Aisne, dans les deux sens de circulation. Cette mesure a pris effet le 2 octobre et est effective jusqu'à fin novembre 2019. Des travaux de comblement sont effectués en parallèle.



Ainsi les voyageurs devront prendre en compte un temps de parcours rallongé de 10 minutes. La SNCF étudie la possibilité de modifier les horaires afin de maintenir les heures habituelles de départ et d'arrivée à Paris.