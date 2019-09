Le street art de C215 habille les rues de Laon

Vvisiter le Laon insolite

Une oeuvre cachée

Abélard, Jean-Pierre Bloch et aujourd'hui Saint-Just. Depuis deux jours, les murs de Laon dans l'Aisne fleurissent de portraits colorés signés du street artist C215. Des portraits de personnages célèbres ayant un lien avec Laon. Dispersés dans la ville haute comme un jeu de piste savamment entretenu par la Mairie sur ses réseaux sociaux : si les posts dévoilant les oeuvres laissent quelques indices, charge aux flâneurs de découvrir leur emplacement exact.Des emplacements que même la municipalité ne connaît pas toujours. "On sait à peu près où elles vont être réalisées, puisqu'il y a eu un répérage en amont de l'artiste et du porteur de projet, explique-t-on à la mairie de Laon. Mais parfois, un portrait n'est pas là où il était prévu. Ca fait partie de la liberté de l'artiste."Tout juste sait-on que les murs des bâtiments choisis font partie du patrimoine de la ville, ou se situent dans des quartiers peu visités mais qui méritent le détour. Ce projet est en lien avec les Journées du patrimoine : il s'agit d'emmener les visiteurs là où ils n'iraient pas spontanément et de leur permettre de découvrir la ville autrement que par les guides touristiques. Une fois toutes les oeuvres postées sur les murs de Laon, un plan retraçant le parcours pour les voir sera édité.Au total, entre neuf et onze portraits très colorés vont fleurir la ville haute jusqu'aux prochaines Journées du patrimoine prévues les 21 et 22 septembre 2019. Mais personne ne sait également quel jour une nouvelle oeuvre va éclore. "Ce que l'on sait, c'est que six à sept réalisations sont déjà en place, s'amuse la mairie de Laon. Nous n'en avons révélé que trois pour le moment mais les autres peuvent être découvertes par tout à chacun."Et cela d'autant plus que C215 ne se cache pas pour réaliser ses portraits : "il ne les pose pas la nuit par exemple, précise-t-on à la mairie. Elles sont peintes directement sur les murs pour éviter que les gens ne se les approprient. Donc n'importe qui peut le croiser en pleine installation."Une seule oeuvre sera cachée : pour celle-ci, aucune indication quant à son emplacement ne sera donnée.Parallèlement à son travail de street art, C215 exposera de sculptures monumentales en métal découpé à la Maison des arts et loisirs. Cet aspect méconnu de son art est à retrouver du 20 septembre au 18 octobre.