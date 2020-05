C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête. Début mai, les gendarmes de la section de recherche d'Amiens et ceux de Laon ont interpellé à Chauny et à Laon trois individus soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs cambriolages dans l'Aisne et dans l'Oise. Les malfaiteurs attaquaient des commerces dont certains à la voiture bélier. Près de 60 cambriolages leur sont ainsi reprochés. Plusieurs ont eu lieu pendant le confinement.Les perquisitions ont permis aux gendarmes de saisir notamment les deux véhicules utilisés pour percuter les vitrines des commerces, des armes et de l'argent liquide. À l’issue de leur garde à vue, deux des malfaiteurs âgés de 17 et 19 ans ont été placés en détention provisoire, en attente de leur jugement, dont celui du majeur aura lieu le 13 mai prochain.