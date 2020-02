Tempête Jorge : Météo France place l'Aisne en vigilance orange pour vents violents

Les comportements à adopter

Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent

Ne vous promenez pas en forêt

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers

N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Attentions aux vents violents ! Le département de l'Aisne a été placé en vigilance orange par Météo France ce 29 février. L'événement devrait prendre fin vers 18 heures.Des rafales de 80 à 100 km/h sont à craindre dans l'après-midi dans le département, à cause d'une perturbation balayant l'Aisne d'est en ouest depuis le milieu d'après-midi. Le secteur de Château-Thierry pourrait même recevoir des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h.En raison de ce vent violent, des chutes de branches peuvent entraver la circulation, les toitures et cheminées peuvent subir des dégâts ainsi que les réseaux téléphoniques et électriques. Mis à part l'Aisne, tout le Grand Est et l'Île-de-France ainsi que les départements de la Côte-d'Or, l'Yonne, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort font l'objet d'une vigilance orange.