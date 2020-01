La ville de Laon bat son record de fréquentation touristique

Un bilan historique

Pourquoi un tel engouement ?

Même en plein hiver les touristes ne sont plus rares au cœur de la cité médiévale de Laon.L’an passé ils ont même été plus nombreux que jamais à venir découvrir le charme de ses vieilles ruelles ou à visiter sa cathédrale vu d’en haut. "Cela fait un moment que je voulais visiter la cathédrale de Laon, que je ne connaissais que de nom, explique Nicolas, un touriste parisien. Et puis comme après on va à Bruxelles, c’était sur la route". "C’est une très belle ville avec sa cathédrale, ajoute Bastien, un néerlandais en visite. La région aussi est belle avec le champagne".L’office du tourisme qualifie même ce bilan d’historique. En 2019, 101 000 visiteurs ont franchi ses portes, soit 20% de plus que les années précédentes.Laurent Allart, restaurateur dans la cité médiévale, a remarqué cette hausse de la fréquentation : "On voit beaucoup de gens qui circulent sur l’autoroute et qui s’arrêtent à Laon. Avant ce n’était pas une destination à laquelle ils auraient pensé. Les réseaux sociaux ont fait que c’est devenu un endroit où les gens sont contents de s’arrêter".Selon l’office du tourisme, les visiteurs viennent des Hauts-de-France puis de la Champagne. Viennent ensuite les Belges, les Britanniques mais aussi les Allemands.Le beau temps exceptionnel aurait joué mais aussi l’ouverture du nouveau parcours des souterrains de la citadelle, désormais attraction phare de la ville. "C’est un projet qu’on a enclenché à l’orée des années 2010, souligne Loïc Pailler, chargé de promotion à l’office de tourisme du Pays de Laon. On en a vu la concrétisation cette année avec l’ouverture au grand public".Reste à inscrire cette tendance dans le long terme car le tourisme constitue désormais une activité économique importante. Plusieurs projets de développement permettent d’envisager de belles perspectives.