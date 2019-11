La ville de Laon va supprimer 2/3 de ses panneaux publicitaires

Reportage : Laon élimine les grands panneaux publicitaires

Jusqu'à 8m², ça passe

En 2015, un maire EELV faisait de Grenoble (Isère) la première ville d'europe à éradiquer l'affichage publicitaire. En cette fin d'année, la ville de Laon (Aisne) n'ira pas si loin, mais quand même : d'ici ce 31 décembre, tous les panneaux de réclame de 12m² (les plus grands) devront être retirés de la ville, en vertue du nouveau réglement local de publicité.Une soixantaine de panneaux devrait ainsi être démontée dans les prochaines semaines, à moins que les afficheurs préfèrent encourir des sanctions. Un délai leur a déjà été accordé puisque la mesure était intialement prévue pour le mois de mars.La municipalité souhaite ainsi protéger son paysage, surtout évidemment celui de la ville haute, cité médiévale. "Ce sont vraiment des cônes de vue, des perspectives, sur les grands axes se dirigeant vers le centre-ville, qui sont concernés par l’interdiction d’affichage publicitaire", détaille le maire (UDI) Eric Delhaye.Ce n'est pas la préocuppation de tout le monde. "On est tellement habitué qu’on n’y pense plus, moi ça me dérange pas (les panneaux, ndlr)", confie un automobiliste. "Préciser où se trouve un magasin, pour ceux qui ne connaissent pas Laon, c’est quand même pratique !", renchérit une habitante.Rassurons cette dernière : les affiches de 8m² (tout de même) seront tolérées. Il devrait donc rester 35 panneaux, sur les 101 actuellement recensés à Laon. Ouf !