Lehaucourt : 1000 euros d'amende requis pour avoir brûlé son chien

Au mois de novembre dernier, un agriculteur de Lehaucourt avait trouvé dans son champ, les restes d'un chien calciné.Le propriétaire comparaissait mardi 30 janvier devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin. L'homme avait avoué avoir tué son chien et l'avait ensuite brûlé l'animal. Il n'encourt pas la prison, une amende de 1 000 euros a été requise à son encontre pour avoir jeté le cadavre de son chien et de l'avoir maintenu avant sa mort dans des conditions inadaptées.Le propriétaire avait d'autres chiens qui lui ont été retirés notamment trois adultes et plusieurs chiots. Plusieurs associations de protection animale étaient présentes au procès. La décision sera rendue le 27 février prochain.