Loto du patrimoine : 6 projets dans l'Aisne vont se partager 525.000 euros

Dans l'Ainse, 11 projets ont été retenus par la Fondation du patrimoine bénéficier des mannes du loto du patrimoine. 6 vont bientôt être en partie financés. Au total, 525.000 euros à se partager. Parmi eux, l'eglise St Maurice de Vauxrezis : menacée par les infiltrations d'eau, la bâtisse a besoin d'une restauration urgente. La mairie, qui en a la charge financière, va toucher 12.000 euros du Loto du patrimoine. C'est seulement 10% de la facture finale mais "je n'attendais rien, avoue Marc Couteau, le maire (SE) de Vauxrezis. Donc c'est déjà bien ! Et puis certains n'ont rien du tout...".Autre projet retenu dans l'Aisne, les tours de l'enceinte de Philippe Auguste à La Ferté Millon. La somme allouée est rondelette : 320.000 euros. Soit 40% du budget total de restauration. Une satisfaction pour le maire auquel on avait d'abord annoncé que seuls 10% seraient financés par le Loto du patrimoine.Car la plus grande partie des 525.000 euros récoltés par cette loterie vont aller au seul Hôtel Dieu de Château-Thierry : 200.000 euros sur les 7,5 millions du projet.L'année prochaine, d'autres monuments historiques en péril recevront des financement. Dans l'Aisne, les églises de la reconstruction a Monthenaut et Martigny-Courpierre figurent en bonne place pour bénéficier des subsides de la prochaine édition de la loterie du patrimoine.