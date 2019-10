Lubrizol : l'inquiétude des agriculteurs et des éleveurs de l'Aisne touchés par les retombées de suie

La préfecture de l'Aisne pourrait annoncer ce mercerdi 2 octobre une possible extension de la zone gelant les récoltes et la collecte du lait dans le nord du département, limité pour l'instant à 14 communes. Agriculteurs et représentants des pouvoirs publics étaient reunis à Laon mardi 1er octobre. Des annonces devraient être officialisées ce mercredi.L'arrache des betteraves est suspendu, une situation préocupante si elle s'éternise. Pour Edouard Colobert, producteur de betteraves installé à Mondrepuis, il reste 20 hectares à récolter."Ça serait bien d'arriver à se positionner, pour que l'on s'organise et qu'on optimise au maximun nos chantiers de récolte. On a un métier qui est dépendant du climat, on dépend aussi parfois d'entreprises dans certaines situations et donc on va avoir un flux d'activité assez conséquent avec l'avancée des récoltes".Entre 30 et 50 communes pourraient désormer être concernées. Et la situation des éleveurs laitiers est la plus préoccupante."Si le périmètre devait être étendu par principe de précaution, ça va être compliqué car on jette déjà 50 000 litres de lait par jour". Souligne Jean-Yves Bricout, le président de l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne.Les résultats des analyses des prélèvements effectués dans les parcelles potentiellement contaminées sont attendus lundi prochain. En cas de résulats négatifs, le retour à la normale est prévu pour mercredi.