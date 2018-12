Des lunettes pour sauver des vies, fabriquées près de Soissons

C'est une innovation mondiale, fabriquée en Picardie. Des lunettes connectées qui détectent les risques d'endormissement au volant en analysant les battements de paupières. En cas de danger, elles alertent celui ou celle qui les porte via une sonnerie et un message sur son smartphone.Une technologie développée par une start-up de Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, et qui pourrait intéresser les seniors et les professionnels du transport. Des dizaines de milliers de lunettes sont en cours de production dans une usine de Mercin-et-Vaux, près de Soissons. Un large réseau d'opticiens a déjà jeté son dévolu dessus.Elles seront commercialisées dés le mois de janvier, au prix de 289 euros. D'autres versions, permettant par exemple de détecter les chutes, sont déjà à l'étude.