Des lycéens de Thiérache se préparent pour Terres en fête

Des lycéens de Thiérache préparent Terres en fête

Terres en fête, c'est le plus grand salon agricole au nord de Paris. Il va se tenir dans le Pas-de-Calais du vendredi 8 au dimanche 10 juin à Tilloy-lès-Mofflaines près d'Arras. On y trouve toutes les facettes de l'agriculture, du machinisme aux producteurs locaux. Les jeunes du lycée de la Thiérache représenteront leur établissement au trophée des lycées (vendredi matin), et aussi au concours régional (samedi et dimanche) avec 4 de leurs vaches. Des jeunes qui sont très motivés.