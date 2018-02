La Maison Potié attend son gestionnaire

Le Conseil départemental de la Somme propriétaire de la Maison Potié lance un appel à candidature pour y développer un projet touristique.

La Maison Potié se trouve à l'entrée du mémorial franco-britannique de Thiepval, qui accueille quelque 200 000 visiteurs annuels, majoritairement issus de Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth. Le gestionnaire doit la transformer en lieu d'accueil touristique complémentaire des sites, pouvant accueillir un salon de thé, une salle pédagogique pour les groupes scolaires, un point d'information touristique et de vente des produits du terroir, des hébergements, des locations de vélos… ou tout autre projet proposé par les candidats à l'appel à manifestation d'intérêt.

Les projets seront examinés en fonction de plusieurs critères

Le Conseil départemental de la Somme a construit en 2004 un centre d'accueil et d'interprétation et en 2016 un musée de site, tous deux exploités par l'association Historial de la Grande Guerre.- pertinence, faisabilité et adéquation avec l'équipement mis à disposition et avec le site- qualité des prestations proposées- amplitude d'ouverture à l'année- viabilité financière (pas de subvention de fonctionnement)En fonction du projet d'aménagement retenu, le Département envisage de réaliser une partie des travaux incombant au propriétaire. Une négociation sera engagée avec l'exploitant pour déterminer les travaux restant à sa charge et les conditions financières et de durée (5 à 15 ans) du contrat qui en résulteront.Le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt est téléchargeable sur www.somme.fr/maison-potie Les dossiers de candidature sont à remettre au Conseil départemental de la Somme (43 rue de la République 80000 Amiens) avant le 10 mai 2018.