Marche pour défendre l'hôpital et l'Ehpad de Chauny

Alors que mardi 29 octobre 2019 aura lieu le vote solennel sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, la grève des urgences se poursuit.



À Chauny, dans l'Aisne, l'intersyndicale (FO et CGT) de l'hôpital et de l'Ehpad organise une marche ce lundi pour défendre leurs conditions de travail.

Depuis leur manifestation en juillet dernier, les représentants syndicaux n'ont pas l'impression d'avoir été entendus. "C'est un véritable ras-le-bol affirme Laurence Mascoli, porte-parole FO de l'intersyndicale, on rentre dans une période électorale. On a l’impression qu’on est en stand by et personne ne prend ses responsabilités".



Au-delà des difficultés financières, les syndicats hospitaliers craignent une fermeture à plus ou moins long terme si l'ARS ne débloque pas de budget suffisant.

"On est resté longtemps sans ARS. Nos préocupations sont liées à un manque de stabilité, de financements, de tarifications qui ne conviennent pas à des hôpitaux comme les nôtres, qui visent à réduire les activités. On est particulièrement touché. Le service de chirurgie ayant disparu, il va nous manquer des actes rémunérateurs. On a forcément un déficit".

"C'est un appel au secours"

Les premières concessions accordées par Agnès Buzyn n'ont pas rassuré les syndicalistes.

"Elle a débloqué 128 € bruts par mois pour tous les services d'urgences. Elle a donné en tout 115 millions d'euros. Nous, on a 30 000 € sans certitude que madame Buzyn débloque les fonds pour l'année prochaine. Dans ce cas, on trouvera l'argent sur la masse salariale".



Ce lundi, plusieurs maires ont déjà annoncé leur présence et leur soutien aux personnels hospitaliers lors de la marche. Rendez-vous est donné ​​​à 14h. Le groupe partira de l'hôpital pour se diriger vers la maison de retraite.