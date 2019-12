Marle : nouvelle restriction de circulation des poids lourds sur le viaduc de la RN2

Seuls les véhicules de moins de 65 tonnes étaient jusque-là autorisés à emprunter le viaduc de Marle, au nord de Laon, qui permet à la RN2 de franchir une voie ferrée et une route départementale. Cette limite est désormais descendue à 44 tonnes, a annoncé ce vendredi 27 décembre la préfecture de l'Aisne."Pour cause de problème structurel", le pont était "placé sous surveillance renforcée", précise-t-elle dans un communiqué, sous la forme de visites mensuelles de la Direction interdépartementale des routes (DIR) Nord. Or une étude technique "a démontré que certaines configurations de transports exceptionnels étaient supérieures à la capacité de résistance de l'ouvrage".Des autorisations pourront être délivrées par la DDT, à la condition d'une étude dont le coût sera supporté par les transporteurs. "Des contrôles seront évidemment effectués pour vérifier la bonne application de ces règles", prévient la préfecture.