Le Mémorial du Bois Belleau se prépare pour le centenaire

Mémorial du Bois Belleau

Dimanche matin, la cérémonie du Memorial Day sera retransmise en direct du Mémorial de Bois Belleau sur notre antenne. La Bataille de Bois Belleau commémore le premier engagement des marines américains en 1918, les marines ne représentent qu'une petite partie des soldats américains inhumés dans ce cimetière, mais pour eux cette bataille est fondatrice de leur renommée, c'est un lieu de pèlerinage.Cette commémoration est organisée par The American Battle Monuments Commission (ABMC) et par The American Overseas Memorial Day Association (AOMDA).26 MAI 2018 :15h : Cérémonie du centenaire des combats de la Somme et de l’Aisne par la 1ère division américaine au cimetière américain de Bony.18h : Messe commémorative en l’église de Belleau27 MAI 2018 :9h45 : cérémonie du centenaire de la bataille du Bois Belleau et Memorial Day américain au cimetière Aisne-Marne à Belleau.15h : Cérémonie du Memorial Day au cimetière américain Oise Aisne à Seringes-et-Nesles.17h : Cérémonie religieuse au temple américain de Château-Thierry. Retransmission sur écran en ville.19h : cérémonie au monument américain de la Cote 204 à Château-Thierry et inauguration du centre d’interprétation américain de l’ABMC (sur invitation).Informations : ABMC, tél. 03 23 70 70 90