Meurtre de Tom au Hérie-la-Viéville : le suspect revient sur ses aveux

Il avait indiqué aux enquêteurs au moment de sa garde à vue avoir des flashs dans lesquels il se voyait frapper le petit Tom . Ces déclarations et d'autres éléments avaient alors valu à Jonathan M., suspect du meurtre du petit garçon de 9 ans au Hérie-la-Viéville dans l'Aisne le 28 mai dernier, d'être déféré devant un juge d'instruction. Il avait également été placé en détention provisoire.Mais 7 mois tard, selon nos confrères du Parisien , le jeune marginal de 27 ans est revenu sur ses aveux partiels. Selon lui, ce sont les policiers de la Section de recherche d'Amiens, en charge du dossier, qui lui ont soufflé les réponses à leurs questions. "Il faisait très chaud pendant les auditions. J’étais assez fatigué, j’avais des migraines. (...) Quand ils me parlaient, ils me donnaient pas mal de détails sur l’affaire et j’avais l’impression de voir les mots qu’ils me disaient, comme des flashs, mais je ne me voyais pas le faire", a explique cet ancien ouvrier agricole lors de ses dernières entrevues avec la juge d'instruction. Il se dit désormais innocent de ce crime dont on l'accuse.Un revirement qui a du mal à tenir face aux nouveaux éléments versés au dossier et accablants pour Jonathan M. , toujours selon le Parisien. Ainsi, longtemps après la découverte du corps du petit Tom dans le jardin d'une maison abandonnée au Hérie-la-Viéville (Aisne), des agriculteurs ont retrouvé dans un champ situé au bord d'une route et appartenant au maire de la commune des vêtements : des baskets, des pantalons de survêtement, un polo, un caleçon pour enfant, un boxer couleur framboise. Il s'avère que ces affaires appartiennent au suspect à sa victime présumée. Un suspect qui avait indiqué avoir eu un souvenir dans lequel il abandonnait ses vêtements et certains dont Tom été vêtus. Des vêtements qu'il leur avait précisément décrit aux policiers.Une "coïncidence" que Jonathan M. n'explique pas.Par ailleurs, des traces de sang ont été détectées sur ces vêtements. Des analyses génétiques sont enc ours pour déterminer si elles appartiennent à Tom.Jonathan M. reste mis en examen pour "homicide sur mineur de moins de 15 ans". Il est actuellement en détention dans une prison de la région parisienne. Il y a été placé à l'isolement en raison de menaces reçues de la part d'autres détenus. Car si le viol n'a pas été établi, l'autopsie a révélé des traces d'agression sexuelle probablement post-mortem. La cause de la mort est un traumatisme crânien dû à un violent coup porté par un paropaing retrouvé sur la scène de crime.