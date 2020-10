Mort d'Aurélie Didi en 2012 dans l'Aisne : le suspect arrêté trois ans après sa fuite

En 2017, il profite d'une permission de sortie pour s'évader

C'est un rebondissement inattendu, alors que le procès doit se dérouler le 12 novembre prochain. Omar Kadiri, mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger après la mort d'Aurélie Didi en 2012, a été arrêté trois ans après sa fuite.Une information confirmée par l'avocat de la famille d'Aurélie Didi. L'homme aurait été arrêté au Maroc puis interpellé en France où il a été placé en détention provisoire.Huit ans après cette affaire, la mort de cette jeune fille de 20 ans reste entourée de mystères. Le 27 août 2012, son corps a été retrouvé dans une voiture immergée dans la Marne, près de Château-Thierry dans l'Aisne. À l'époque, le médecin légiste conclut à un décès par noyade, mais il note aussi la présence d'hématomes, de plusieurs fractures et de dents cassées.Omar Kadiri, présent également dans la voiture, a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un accident et a donné plusieurs versions des faits. Mis en examen et placé en détention provisoire, il fut libéré sous contrôle judiciaire. En 2017, alors qu'il est incarcéré pour d'autres infractions, il profite d'une permission de sortie pour s'évader.Le procès, qui a été reporté pour des raisons de procédure, devrait toujours se tenir le 12 novembre en présence du suspect. L'occasion pour la famille d'Aurélie Didi d'avoir peut-être enfin des réponses.