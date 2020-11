Mort d'Aurélie Didi en 2012 dans l'Aisne : le suspect condamné à 7 ans de prison

Rappel des faits

Ce que l'on sait

En cavale depuis trois ans, Omar Kadiri, le principal suspect dans la mort d’Aurélie Didi, s’est rendu fin octobre dernier.Contre toute attente, il était donc présent à son procès ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Soissons. Le jugement est tombé dans la soirée. L’homme est condamné à 7 ans de prison et 7000 euros d’amende. Il a 10 jours pour faire appel.L'affaire remonte au 27 août 2012, lorsque le corps de la jeune femme, âgée de 20 ans, est repêché dans la Marne, près de Château-Thierry. Il se trouvait dans une voiture.Le médecin légiste conclut à un décès par noyade 72h avant la découverte du corps, mais quelques éléments de son rapport vont semer le doute. Il note la présence d'hématomes sur l'abdomen, de dents cassées et de plusieurs fractures.L'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude si ces blessures sont la conséquence d'un simple accident de la route ou si elles sont liées à des coups portés à la jeune Castelthéodoricienne.Un homme, le conducteur, était présent dans la voiture. Dernière personne à avoir vu Aurélie Didi vivante, Omar Kadiri est interpellé et mis en examen. Il affirme qu'il s'agissait d'un accident mais donne plusieurs versions des faits au fil des auditions.Il est alors placé en détention provisoire puis libéré sous contrôle judiciaire.En 2017, l'homme est de nouveau incarcéré pour d'autres infractions et profite d'une permission de sortie pour s'évader.Sa cavale durera trois ans. Le 22 octobre dernier, coup de théâtre : il est retrouvé et replacé en détention provisoire . Il aurait passé plusieurs mois voire plusieurs années au Maroc.Considéré comme le principal suspect dans cette affaire, Omar Kadiri comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Soissons pour homicide involontaire et non-assitance à personne en danger.Le procureur requiert 6 ans sans aménagement de peine.