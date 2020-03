Mort du saxophoniste Manu Dibango : “Château-Thierry a perdu l’une des plus grandes figures contemporaines”

Sa passion pour le jazz naît en Picardie

"La France, le Cameroun et le monde francophone ont perdu un géant du jazz et de la musique africaine. Château-Thierry a perdu l’une des plus grandes figures contemporaines ayant habité et fréquenté nos rues" a déclaré Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry dans l'Aisne.Manu Dibango, célèbre saxophoniste, est décédé du Covid-19 ce mardi 24 mars à l'âge de 86 ans. Toute la matinée, le monde de la musique a fait part de sa profonde tristesse pour celui qui avait fêté récemment ses 60 ans de carrière.Manu Dibango est arrivé en France en 1949 à Marseille. Dans les années 50, c'est dans l'Aisne, que le jeune Camerounais pose ses valises. Il est alors interne au collège Jean de la Fontaine (aujourd’hui collège Jean Racine).L'achat d'un disque, celui de Duke Ellington, chez un disquaire alors situé place de l’Hôtel de Ville, fut pour lui un déclic. Il commença ainsi à apprendre le saxophone.En octobre dernier, le jazzman était revenu pour la première fois dans son ancien collège pour une visite pleine de souvenirs."Nous étions en contact avec son producteur pour qu’il puisse donner un concert au Palais des Rencontres dans le cadre de sa tournée célébrant les 60 ans de sa carrière hors normes", souligne Sébastien Eugène, le maire de la ville.À cause des mesures de confinement, "les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible" précise sa famille.