Mort d'Élisa Pilarski : les chasseurs répondent aux accusations de Christophe Ellul

"Manipulation de l'opinion publique", "exercice médiatique hallucinant", "affabulations" : Guillaume Demarcq, l'avocat des chasseurs à courre dans l'affaire de la mort d'Élisa Pilarski ne mâche pas ses mots à propos de la conférence de presse tenue ce mardi 10 novembre par le compagnon de la jeune femme Devant les journalistes, Christophe Ellul a remis en cause la fiabilité des rapports d'expertises rendus il y a peu, qui incriminent son chien Curtis et disculpent les chiens de la société de vénerie. "Il a l'air d'être surpris des conclusions des expertises comportementales, mais il y a participé, il était présent, lui et son avocat", rappelle Guillaume Demarcq. "Le seul grief qu'il formule contre ces opérations d'expertise, c'est de dire que le résultat ne lui convient pas."Pour rédiger leurs rapports, les experts se sont penchés sur "l'origine et le comportement" de Curtis, ainsi que sur la taille des morsures. "Les experts sont vétérinaires, donc ils connaissent parfaitement les animaux, et ils sont experts judiciaires, donc totalement indépendants", ajoute l'avocat.Christophe Ellul a également affirmé que cinq chiens de la société de vénerie en question, "le Rallye de la passion", avaient disparu avant de pouvoir être examinés. "C'est dans le dossier. Il manque cinq chiens qui ont disparu, et selon monsieur Sébastien Van den Berghe, le maître d’équipage (...), les cinq chiens sont morts et ont été enterrés dans la forêt, mais il n'y a pas de certificat de décès", a-t-il déclaré.Des accusations que l'avocat des chasseurs qualifie "d'affabulations", assurant que la totalité des chiens de la chasse à courre ont été examinés."Aujourd'hui, le Rallye de la passion se réserve évidemment le droit de porter plainte contre Monsieur Ellul pour les accusations qu'il a formulées hier et qui sont hallucinantes", précise Guillaume Demarcq. "Il a perdu toute mesure. Il est dans une manipulation de l'opinion publique et à un moment, il devra rendre compte de ses mensonges. Ça pourra, le cas échéant, passer par une plainte."En attendant, Alexandre Novion, l'avocat de Christophe Ellul, a annoncé qu'il demanderait un complément ou une contre-expertise à la justice. Pas de quoi décontenancer l'avocat des chasseurs : "S'il veut faire une demande d'acte auprès de la justice, qu'il le fasse. Le Rallye de la passion et même la vénerie en général n'ont rien à cacher." Il ajoute même : "Je considère que tout ce qui permettra de faire la lumière sur le drame qu'a vécu la famille Pilarski est une bonne chose (...), il faut que toute la lumière soit faite."