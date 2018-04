© Vigilance-Moustiques

Le moustique tigre est maintenant présent dans neuf nouveaux départements. L'Aisne est désormais touchée dans les Hauts-de-France avec le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. En France la colonisation du moustique tigre a débuté en 2004. Dans l'Oise on a également constaté sa présence ces dernières années.Sur le site vigilance-moustiques le département de l'Aisne le moustique tigre est signalé comme implanté et actif, pour les autres départements des Hauts-de-France, il sont en veille entomologique. Pour plus d'informations cliquez ICI

Le moustique tigre est le vecteur de maladies tropicales comme la dengue et le chikungunya. La femelle moustique se reproduit en pondant ses œufs dans les eaux stagnantes.

A lire aussi : la traque du moustique tigre à Montpellier