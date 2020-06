Municipales 2020 à Tergnier - Les enjeux du second tour : divisions politiques et relance économique

Dimanche 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales 2020. À Tergnier, dans l'Aisne, trois candidats vont s'affronter : Michel Carreau (PCF), Francis Delacourt (PS) et Frédy Deguin Dawson (RN).

La course à la mairie de Tergnier oppose trois candidats au second tour.

La course à la mairie de Tergnier oppose trois candidats au second tour. • © FTV

La commune de 13.400 habitants connaît plus de suspense cette année que lors des précédentes élections municipales. En effet, en 2014, le maire sortant Christian Crohem (DVG), seul candidat, l'avait emporté... Avec 100% des suffrages, logiquement.



Qui remplacera l'édile, qui ne brigue pas de troisième mandat ? La question n'a pas fait déplacer les foules : la commune accuse un taux d'abstention 63,1% au premier tour, ce qui reste très élevé, même en période de crise sanitaire. Pour comparaison, ce taux était de 55.34% à l'échelon national.

L'abstention au premier tour des municipales de 2020 était beaucoup plus élevée que la moyenne nationale. • © Franck Blancquart/FTV

Les candidats devront donc tenter de convaincre les Ternois de se rendre aux urnes le 28 juin. Au premier tour, Michel Carreau (PCF) est en tête avec 43,9% des suffrages, devant Francis Delacourt (DVG) avec 33,3%, Frédy Deguin Dawson (RN) avec 20,6% et Kevin Touati (sans étiquette) avec 2,1%. Seul ce dernier ne sera donc pas présent au second tour.

Il y aura une triangulaire au second tour des municipales à Tergnier. • © Franck Blancquart/FTV

L'impossible union des gauches ?

La cité cheminote voit s'affronter deux listes de gauche. La première est emmenée par Michel Carreau, ancien second adjoint au maire sortant, destitué par le Conseil municipal en novembre dernier. Son adversaire Francis Delacourt, actuel adjoint au maire, a proposé de fusionner au cours de l'entre-deux tours. Une "main tendue" qui s'est vue opposer un refus de la part du conseiller départemental PCF.

Cette division pourrait profiter au Rassemblement national, qui a connu une poussée dans la commune aux précédentes élections. Lors des Européennes de 2019, 44,46% des suffrages s'exprimaient ainsi en faveur du parti. Un an plus tard, la liste de Frédy Deguin-Dawson est la première à se présenter à des élections municipales ternoises.

La relance au cœur des programmes

La crise sanitaire et sociale s'invite dans le débat municipal, d'autant que la commune est marquée depuis plusieurs années par un taux de chômage important : 25,6 % en 2016, alors que la moyenne en France métropolitaine s'établissait à 9,7% cette année-là. Francis Delacourt devrait ainsi détailler son "plan de sauvetage et de relance", d'ores et déjà annoncé, tandis que l'équipe de Michel Carreau déclarait travailler sur un projet de "solidarité socio-économique".

Frédy Deguin-Dawson n'a pour le moment pas évoqué de plan de relance, mais son programme initial met l'accent sur le soutien à l'économie locale (fin de la préemption de locaux commerciaux, la vente "à prix coûtant" de terrains aux entreprises, etc.).



Un débat d'entre-deux tours sur France 3 Picardie

Jeudi 18 juin à 18h, France 3 Picardie organise un débat dans le cadre des élections municipales 2020 tour présenté par Mickaël Guiho. Les trois candidats toujours en lice pour le second tour débattront sur notre plateau. L'occasion pour eux de revenir sur leurs différends politiques, mais aussi d'éclaircir leurs priorités, alors que chacun admet que les finances de la ville ne permettent plus de tout faire. Mesures économiques et sociales, mais aussi jeunesse, vie associative, écologie, sécurité : quels sont leurs points d'accord et de divergence ?