Le musée du papillon à Saint-Quentin

C'est une des plus belles collections de lépidoptères et d'insectes en Europe. A Saint-Quentin, le Musée des papillons vient tout juste de rouvrir ses portes après plusieurs années de fermeture.Désormais, les espaces et la présentation ont été totalement revus pour être plus ludiques et interactifs. Le public se presse déjà pour redécouvrir les lieux.11.000 spécimens qui viennent de tous les continents sont exposés. Le musée possède 600 000 spécimens. Il y a également des reptiles et des amphibiens.