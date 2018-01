La Nationale 2 coupée à Montgobert après un accident entre un camion et 3 voitures

© Photo Facebook @Nationale2Infos

L'accident a eu lieu ce vendredi matin vers 7h30 sur la N2 dans le sens Paris/Soissons à hauteur de Montgobert dans l'Aisne: un camion de betteraves s'est couché et sur la chaussée, provoquant un accident avec 3 autres véhicules.Quatre personnes sont touchées dont une en cours de désincarcération. Deux autres sont légèrement blessées et la dernière est indemne.La circulation est totalement coupée dans les 2 sens jusqu'à au moins 12h, le temps que la chaussée soit nettoyée des betteraves que transportait le poids lourd. Une déviation a été mise en place par les gendarmes : via RD 81 prendre la direction de Soucy, Coeuvres-et-Valéry puis Laversine et Ambleny pour retrouver la RN 31 et reprendre la direction de Soissons.