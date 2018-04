La navigation reprend comme autrefois sur le canal de Saint-Quentin

Depuis le début de la semaine et pour un mois. Le canal du Nord qui traverse l'Oise et la Somme, est totalement fermé à la navigation pour travaux. Conséquence, le canal de Saint-Quentin, jadis axe historique pour joindre les Flandres à la région parisienne, réalisé sous Napoléon Ier, retrouve une activité qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Les voies navigables de France doivent s'adapter pour faire face à l'afflux de péniches. Ce qui n'est pas pour déplaire aux amoureux du canal.