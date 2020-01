Nestlé annonce la fermeture d'un de ses deux sites à Itancourt

Un reclassement est prévu

Le groupe Nestlé a annoncé qu'il allait cesser une de ses deux activités sur le site d'Itancourt, dans l'Aisne, qui emploie 158 salariés et ce d'ici la fin d'année 2020. Bouillons, sauces et potages déshydratés de la marque Maggi sont produits sur ce site. La seconde activité de ce site, qui compte 263 salariés et produit des céréales pour le petit déjeuner, n'est pas concerné par cette fermeture.Le groupe suisse a assuré que les 158 salariés de son site ne seront pas abandonnés. Un reclassement interne sera prévu pour les salariés non-cadres, dans un rayon de 50 km. Ils pourront ainsi rebondir dans l'usine voisine ou sur un autre site à Boué, à environ 40 km.54 d'entre-eux pourront bénéficier de mesures de pré-retraites ou de congés de fin de carrière.Nestlé explique cette cessation d'activité par une baisse des volumes de production de 33% depuis 2005.