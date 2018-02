Le niveau 2 du plan hiver activé dans l'Aisne

Le service du « 115 » et la fréquence des maraudes sont renforcés.

Pour l’hébergement, 14 nouvelles places sont ouvertes dans le département s’ajoutant aux 66 places accessibles dès le niveau 1 mis en place depuis le 1 novembre 2017, portant la capacité totale de places d’hébergement d’urgence à 445 sur le département.

Les horaires d’ouvertures des accueils de jour sont étendus en soirée afin que les personnes ne souhaitant pas d’hébergement puissent néanmoins trouver un abri.

Ce changement de niveau s’explique par des prévisions de températures ressenties de jour comme de nuit négatives et comprises de nuit entre -1°C et -10°C.Le niveau 2 permet la préparation à une montée en charge des mesures de gestion de l’accueil d’urgence par les services de l’État et les opérateurs.Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez rapidement le « 115 ». Il est recommandé de rester en contact avec les personnes sensibles de votre entourage.