Un nourrisson blessé dans un accident entre un car scolaire et une voiture à Martigny-Courpierre

La collision s'est produite ce matin vers 8h30 : un bus scolaire et une voiture se sont percutés sur la commune de Martigny-Courpierre dans l'Aisne. 22 enfants étaient dans le bus pour aller à l'école. 7 sont légèrement blessés.



C'est dans la voiture que le bilan est le plus grave : la conductrice et l'enfant qu'elle transportait sont blessés. Incarcérée et dans un état grave, la jeune femme de 21 ans a été évacuée vers le centre hospitalier de Laon. On ne sait pas en revanche quel est l'état de santé du bébé.



21 sapeurs-pompiers sont sur place.