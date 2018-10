Des nuages sans pluie, les agriculteurs de plus en plus inquiets

Le ciel est gris et pourtant. Le sol est clair, bien trop clair.Quand Guy Leblond touche la terre, elle s'effrite dans ses mains : "Aujourd’hui, l’état de sécheresse est tellement important qu’il ne reste plus que le sable et".Un mauvais signe pour les cultures. Le manque de pluie devient inquiétant, voire. Son blé aurait déjà dû être planté mais l'agriculteur a dû s'adapter. Il sème le plus tard possible en espérant que la pluie tombe enfin."On sème et on ne sait pas comment ça va finir. Si par chance il pleut un petit peu, ça va gagner, ça va se développer. Si vraiment il continue à faire sec, ça va mourir. C’est comme une plante chez vous que vous n’arrosez pas, au bout d’un moment elle meurt".La sécheresse impacte aussi le matériel agricole. Les particules au sol sont tellement fines qu'elles ne sont plus filtrées. Malgré les nettoyages quotidiens, les engins s'abîment beaucoup trop vite.Cette absence de pluie pourrait avoir de graves conséquences sur les récoltes, notamment celles de pommes-de-terre et de betteraves qui sont déjà particulièrement touchées.