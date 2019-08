Les pompiers de l'Aisne interviennent pour un feu de champ et tombent sur un élément radioactif

La situation est pour le moins insolite. Les sapeurs-pompiers de l'Aisne sont intervenus ce mardi après-midi pour un feu de champ à Laon. Rien d'anormal a priori, jusqu'au moment où ils tombent sur un élément radioactif.



Plus tôt dans la journée, un homme a dérobé un coffre-fort à une société de diagnostic immobilier. Pour l'ouvrir, le voleur a dû dénicher un coin tranquille et n'a rien trouver de mieux que de meuler le coffre dans un champ. Manque de chance, l'ouverture a provoqué des étincelles et a mis le feu... D'où l'intervention du SDIS02.

Le voleur du coffre-fort en fuite Mais l'histoire ne s'arrête pas là, à l'intérieur du coffre se trouvait un détecteur de plomb par fluorescence. Ce genre d'appareil est utilisé pour détecter la présence de plomb dans les peintures et contient une source radioactive. Les pompiers ont découvert un cylindre de la taille d'une pile dont la présence d'un radio-élement a été confirmée.



Un périmètre de sécurité restreint a été mis en place le temps que les équipes spécialisées interviennent.



Le voleur, lui, a pris la fuite. La police de l'Aisne indique qu'une plainte du propriétaire du coffre avait été déposée et qu'une enquête est en cours.