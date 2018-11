Le Président américain Donald Trump pourrait se rendre samedi au Bois Belleau, près de Château-Thierry dans l'Aisne

Lors de cette semaine de commémorations, Emmanuel Macron part à la rencontre de "nos ancêtres les Poilus" lors d'un périple au "format inédit" afin d'honorer la mémoire des quelques huit millions de Français qui ont combattu de 1914 à 1918, ainsi que les dix ans de la disparition du dernier Poilu Lazare Ponticelli.De Verdun à la Somme, leen une semaine pour se rendre sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Depuis plusieurs semaines, une rumeur selon laquelle son homologue américain viendrait dans la Somme et dans l'Aisne est diffusée sur les réseaux sociaux et même dans la presse.La première option peut être écartée,. En revanche, il se pourrait bien que le Président américain se rende au Bois Belleau ou Belleau Wood, près de Château-Thierry dans l'Aisne. Si la préfecture de l'Aisne dit ne pas être "au courant", le service de presse de l'ambassade des États-Unis à Paris nous confirme toutefois en fin de matinée que sa venue est uneUnepour étudier le programme précis de sa venue. On nous a fait savoir queCe petit bois d'à peine deux hectares occupe pourtant une grande place dans l'histoire de l'Europe et des États-Unis. Le 1er juin 1918, les premiers soldats américains montaient à l'offensive contre l'ennemi allemand. Belleau Wood constitue un tournant dans la Première Guerre Mondiale.Chaque année,pour rendre hommage à leurs ancêtres à l'occasion d'uneet de troupes françaises.Les Marines ne représentent qu'une petite partie des soldats américains inhumés dans ce cimetière, mais pour eux cette bataille est fondatrice de leur renommée, c'est