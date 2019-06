Le Président du Département de l'Aisne propose que les bénéficiaires du RSA consacrent 35 h/semaine à leur réinsertion

Lutte contre l'illétrisme, accès au numérique ou formation

"Nous ne vivons pas dans le même département"



Plus de 100 millions d'euros par an dans chaque département picard

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) de l'Aisne devront-ils travailler 35 heures hebdomadaires à leur réinsertion dans le futur ? C'est la décision qui doit être votée par le Conseil départemental ce lundi 24 juin.Présentée par Nicolas Fricoteaux, le président UDI du Conseil départemental de l'Aisne, lorsqu'il a été reçu le 21 février dernier à l'Elysée, avec les autres présidents des Départements, cette mesure propose que"devienne celui de la durée légale du temps de travail, c’est-à-dire 35 heures.""Cette mesure aurait trois conséquences positives majeures : l’accélération dedes allocataires puisque davantage de temps serait consacré à leur accompagnement, la fin des polémiques sur l’ "assistanat", la, de fait plus rémunérateur que les minimas sociaux pour un même temps d’occupation", s'était alors justifié Nicolas Fricoteaux.Concrètement, Nicolas Fricoteaux voudrait que les bénéficiaires axonais du RSA consacrent 35 heures hebdomadaires à leur projet de réinsertion : "à 35 heures de travail par semaine, se défend le président du Conseil départemental. Il s'agit de 35 heures d'insertion renforcée qui peuvent comprendre de l'accompagnement pour lutter contre l'illétrisme, pour l'accès au numérique,. Tout cela doit être personnalisé."Selon Nicolas Fricoteaux, Emmanuel Macron a reçu sa proposition "avec intérét". Le président du Conseil Départemental de l'Aisne réfléchit également à ce que ses services puissentUne proposition qui a fait réagir le secrétaire général du parti Communiste de l'Aisne. Dans une lettre ouverte à Nicolas Fricoteaux publiée sur la page Facebook du PC 02 , Aurélien Gall estime que les arguments utilisés par le patron du Département pour justifier sa proposition sontet relèvent des "grosses ficelles de la droite" :Dans l'Aisne, le coût du RSA représente, soit 103 millions d'euros. Une somme supérieure dans l'Oise et la Somme qui ont respectivement consacré en 2018 plus de 116 et 109 millions d'euros pour le RSA.