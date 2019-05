Quatre brebis et un bélier dérobés à Chambry

La rentabilité économique des élevages mise en péril

Myriam Clouet, présidente des Bergères de l'Aisne , ne décolère pas. Quatre brebis et un bélier lui ont été dérobés en milieu de semaine dernière."Ils sont passés par la nationale et le champ pour embarquer un des plus beaux béliers qu'on avait, un bélier de 6 ans, notre producteur. Ils ont emmené aussi des brebis en laissant des petits" déplore la bergère qui sait que ces petits risquent d'être condamnés.L'éleveuse dirige un cheptel d'une centaine d'animaux qu'elle met en éco-pâturage, des brebis, des béliers et des chèvres. À Chambry, ces brouteurs pâturent depuis deux ans. Ils servent de tondeuses écologiques. "Ils n'ont aucune valeur marchande. On ne va pas les mettre à la boucherie donc on va se permettre de s'y attacher encore plus. On est tout le temps avec eux, c'est notre outil de travail".C'est la première fois qu'un tel vol a lieu sur la commune.Ce n'est malheureusement pas une surprise pour l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (USAA) . Dès que le printemps arrive et que les troupeaux pâturent à l'extérieur, les animaux restent jour et nuit dans les champs, devenant une proie facile pour les voleurs, opérant souvent la nuit.Myriam Clouet ne perd pas espoir. "C'est une passion. On ne va pas se décourager pour ça parce que ça a été vraiment très difficile de monter un troupeau".La bergère a décidé d'offrir une grosse récompense à celui qui ramènera ses animaux.En attendant, pour protéger la bergerie, deux molosses aux dents aiguisés veillent dorénavant sur le troupeau.