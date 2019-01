Quatre communes du Laonnois privées d'eau potable tout le week-end

L'agence régionale de santé effectue des analyses pour s'assurer que l'eau de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, Aizelles, Berrieux et Goudelancourt-lès-Berrieux n'est pas contaminée.Pour l'instant, elle est déclarée impropre à la consommation, par mesure de précaution, car le site où se trouve les réserves d'eau semble avoir été pénétré par effraction.. Même si, pour éviter tous risques, les boulangers n'utilisent plus l'eau du robinet pour faire leur pain.Les mairies ont distribué un litre et demi d'eau par jour et par habitants, et le maire de Saint-Erme a demandé à un supermarché de réserver des palettes de bouteilles d'eau minérale.Les résultats des analyses d'eau devraient être connues lundi.