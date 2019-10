Randonnée de 700 personnes de Laon à Reims sur les chemins de la via Francigena

Dans l'Aisne, près de 700 randonneurs (en tout, 200 par jour) se retrouvent durant quatre jours entre Laon et Reims sur les traces de la "Via Francigena" à l'invitation du Comité régional de randonnée pédestre. Cette voie de passage, décrite dès l'an 990, accueillait jadis les pélerins qui se rendaient à Rome depuis Canterbury en Angleterre.C'était un itinéraire de pèlerinnage mais aussi une voie de communication et de commerce. Tombée dans l'oubli, elle est en passe de suciter de nouveau l'intérêt. Elle a fait récemment l'objet d'études, d'un balisage et d'une reconnaissance en 2004 par le Conseil de l'Europe comme "grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe". De Calais, elle parcourt les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à la Champagne.Un moment de partage et de convivialité pour ces 700 randonneurs qui découvrent des paysages des régions qu'ils traversent. "C'est la deuxième fois que je viens passer quatre jours sur la via Francigena cela me fait découvrir des paysages que je ne connaissais pas". Raconte Jean-Jacques, un randonneur.Grâce à l'engouement aujourd'hui pour le pèlerinage cette voie est sortie de l'oubli. Avec celui de Jérusalem et de Saint-Jacques de Compostelle, la via Francigena est l’un des trois grands pèlerinages chrétiens dont la finalité était de se rendre au tombeau de saint Pierre à Rome. Mais la via Francigena n'avait pas un itinéraire unique pour se rendre en Italie. Au printemps prochain, un guide détaillé de la via Francigena doit paraître.