La RD1044 fermée à Festieux pour une expertise judiciaire

La RD 1044 entre Laon et Reims sera fermée à la circulation dans les deux sens à hauteur de Festieux dans l'Aisne mercredi 3 avril. Entre 14h et 18h, divers experts judiciaires vont se succéder sur la chaussée pour tenter de déterminer les causes d'un accident de la route survenu le 3 avril 2018, d'après l'Aisne nouvelle Ce jour-là un monospace est violemment percuté par une voiture de sport sur la RD 1044 à l'entrée de Festieux dans l'Aisne. A bord du véhicule, une mère de famille et ses trois enfants en bas âge. L'une des deux petites filles, âgée de 3 ans et demi, avait été tuée dans la collision. Deux jours plus tard, c'est sa petite soeur de 26 mois qui était décédée des suites de ses blessures à l'hôpital de Reims. Les experts vont devoir déterminer la vitesse à laquelle roulait le conducteur de la voiture de sport qui a percuté le véhicule de la mère de famille. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Laon pour homicides et blessures involontaires. L’audience, initialement fixée au 6 décembre dernier, a été reportée à septembre prochain à la demande de l'avocat des victimes.Plusieurs déviations seront mises en place en 14h et 18h :