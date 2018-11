Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 5 communes de l'Aisne

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour cinq communes de l'Aisne, après des inondations et des coulées de boue survenues en juin dernier. L'arrêté a été publié au Journal Officiel le 3 novembre 2018.



Les habitants qui ont subi des sinistres à Bellenglise, Fayet, Lemé , Voharies et Pavant, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de cet arrêté pour effectuer leur déclaration de sinistre auprès de leurs compagnies d’assurances.



Bellenglise, au titre des inondations et coulées de boue du 24 mai 2018.



Bellenglise, Fayet, et Lemé au titre des inondations et coulées de boue du 1er juin 2018.



Voharies au titre des inondations et coulées de boue du 11 juin 2018.



Payant au titre des inondations et coulées de boue du 12 juin 2018.