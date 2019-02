Les Hauts-de-France est la première région en nombre d'éoliennes en 2018. Le président de la région Xavier Bertrand, a affiché son opposition à l'augmentation de nouveaux parcs éoliens dans la région.Afin de connaître l'opinion du public sur le développement des fermes éoliennes dans la région, les élus des Haut-de-France vont à la rencontre des habitants lors de réunions publiques pour débattre sur l'éolien. Après l'Oise et le Pas-de-Calais, c'est au tour des habitants de l'Aisne de donner leurs avis sur cette énergie. Isabelle Ittelet conseillère régionale va les écouter le lundi 4 mars à Lemé à partir de 18h30, salle La Grange. Dans le communiqué de presse invitant les habitants de l'Aisne, il est écrit que : "ces rencontres sont l’occasion d’échanger et de recueillir les attentes de la population face au développement exponentiel et non maîtrisé de l’éolien, mais aussi de présenter la politique énergétique régionale, qui privilégie le développement d’autres énergies renouvelables comme le solaire ou la méthanisation".