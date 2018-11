René Dosière a passé au crible les rémunérations des cabinets ministériels du gouvernement Philippe

J’ai passé au scanner le document budgétaire (consacré aux « effectifs des cabinets ministériels ») afin de faire parler les chiffres.



Depuis 10 ans, l'Ex député de l'Aisne René Dosière, observe scrupuleusement, les dépenses de l'Etat. Sa dernière publication sur son blog concerne les rémunérations des cabinets ministériels du gouvernement d'Edouard Philippe. Une analyse publiée le 9 novembre dernier suite à la publication du document budgétaire des effectifs des cabinets ministériels rendue publique par les services du Premier ministre. Un document analysé par René Dosière et qui selon l'ancien député de l'Aisne réserve de nombreuses surprises, comme par exemple, des rémunérations choquantes, ou l'absence de femme dans certain cabinet ministériel.Selon l'observateur des dépenses de la République, il constate une progression modérée de la rémunération moyenne ( +1,4% pour un cabinet ministériel et une baisse de 0,7% pour un conseiller du Premier ministre), plutôt satisfaisante au regard de l’explosion (+20,5%) constatée l’an dernier, écrit l'ancien député. Mais cette constatation faite, René Dosière révèle sur son blog que :Sur les 2366 personnes employées dans les cabinets ministériels (contre 2328 en 2017), la gente féminine représente que 46%. Et deux cabinets de ministres femmes ne comportent aucune femme constate l'ancien député.

Déplore l'observateur des dépenses de la République.

