Chézy-sur-Marne : une femme de 102 ans soupçonnée d'avoir tué sa voisine de chambre en maison de retraite

Une résidente de la maison de retraite de Chézy-sur-Marne a été retrouvée morte, dans sa chambre, dans la nuit de vendredi à samedi. C’est une employée d’un établissement médicalisé situé sur la commune qui a découvert la résidente inanimée dans son lit. Son visage était tuméfié. Elle a aussitôt alerté les sapeurs-pompiers qui n’ont pu que constater le décès de la dame âgée de 92 ans.



L'occupante de la chambre voisine de celle de la défunte, âgée de 102 ans, s’était manifestée, en grand état d'agitation auprès de l’assistante médicale à laquelle elle avait déclaré avoir "tué quelqu'un".



L’autopsie de la défunte réalisée à l’institut médico-légal de Saint-Quentin a conclu à un décès consécutif à une asphyxie par strangulation et à des coups portés à la tête.

Après sa crise de démence, la centenaire a été admise dans un hôpital psychiatrique

Eu égard à son état de confusion et d'agitation, l'occupante de la chambre voisine a été transférée au centre hospitalier de Château-Thierry puis, après examen par un expert, a été admise dans un établissement psychiatrique.



Une enquête de flagrance du chef d’homicide volontaire sur une personne vulnérable en raison de son état physique a été ouverte et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Château-Thierry-Nogentel.



Les investigations se poursuivent pour notamment analyser les prélèvements qui ont été réalisés lors des constatations sur les lieux.