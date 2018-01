Rivières en crues dans l'Aisne

Point sur les crues dans l'Aisne

Reportage de Jean-Paul Delance, Gérard Payen et Isabelle Debraye.

Il y a plusieurs années que les riverains n'avaient pas vu une telle montée des eaux. La rivière principale est en crue depuis plusieurs jours. Le courant est extrêmement puissant.En amont, plus précisément à Rethel, dans les Ardennes, le barrage a atteint son maximum.Dans l'Aisne, à Evergnicourt, une chaussée est interdite à la circulation.En aval, les plaines agricoles sont inondées, les peupleraies ont les pieds dans l'eau.Les affluents de l'Aisne ne sont pas épargnés. La Suippe est aussi en crue.Point positif qui devrait rassurer les Axonais, Vigicrues annoncent une légère amélioration dans les heures qui viennent. La vigilance crues passe de l'orange au jaune en amont et en aval. Seuls les secteur de Vouziers, d'Asfeld et de Berry-Au-Bac restent en vigilance orange.