11e victoire consécutive pour le SQBB, leader de National

Le SQBB est un ancien de Pro B et ça continue de se voir. Une seule défaite en 20 rencontres et 11e victoire consécutive ce samedi 26 janvier, au Palais des sports Pierre-Ratte de Saint-Quentin. Les basketeurs picards ont vaincu leurs adversaires de Feurs (Auvergne-Rhône-Alpes), 7e au classement, sur le score de 69 à 57.



La partie a été lancée sur les chapeaux de roue, puisque le SQBB a mené jusqu'à 11-0 dans le premier quart temps. Les Saint-Quentinois se sont ensuite fait quelques frayeurs, se laissant remonter jusqu'à 34-34, avant de reprendre le large, pour finir avec 12 points d'avance.



"C’était un peu difficile, confiait l'ailier Mohamed Queta à l'issue de la rencontre. Mais on a sû reprendre confiance en nous et dérouler tranquillement, faire notre jeu comme le coach nous le demande."



Saint-Quentin est leader au classement de National, mais à seulement deux points de Souffelweyersheim, qui n'a pas encore joué son match (20h contre Besançon).