À Saint-Quentin, les grands moulins s'effondrent accidentellement

À Saint-Quentin (Aisne), les riverains du boulevard Victor-Hugo - et notamment les jeunes occupants de la maison de l'enfance - ont eu une grosse frayeur, jeudi 20 décembre. Vers 9 heures, le bâtiment de la friche industrielle des grands moulins s'est effondré sur la route, surprenant un salarié de GRDF qui circulait là avec son véhicule. L'homme, choqué, n'est heureusement pas blessé.



Plusieurs tonnes de gravats se sont ainsi retrouvés sur le boulevard, interrompant momentanément la circulation. Les pompiers et la police ont déployé d'important moyens pour rechercher d'éventuelles victimes sous les décombres. Heureusement, personne ne se trouvait à ce moment dans le bâtiment, abandonné depuis mai 2015. À midi, la circulation est encore impossible sur le boulevard Victor-Hugo, il est donc conseillé d'éviter cet axe.



La friche industrielle des grands moulins était en cours de démolition. Une réunion de crise se tient à la mairie de Saint-Quentin, en fin de matinée, entre la première édile, la sous-préfète et l'entreprise chargée de faire tomber le bâtiment. La Mairie estime que le travail de cette dernière n'a pas été accompli dans des conditions de sécurité satisfaisantes.