Dans l'Aisne, l’agglomération de Saint-Quentin va tester des bus électriques

Dans un communiqué publié le jeudi 15 novembre, l’Agglomération de Saint-Quentin a annoncé sa volonté d’expérimenter les bus électriques « afin d’entamer sa transition écologique ». Un bus 100% électrique circulera sur le territoire entre le 20 novembre et le 13 décembre afin « d’éprouver sa maniabilité et ses performances, d’expérimenter l’autonomie des batteries et également de former les conducteurs au fonctionnement du bus », précise la communauté de commune.Le bus en question a été fabriqué par le constructeur chinois BYD, installé à Beauvais. Les usagers pourront également se familiariser avec cette nouvelle technologie. Une deuxième phase de test devrait avoir lieu en janvier 2019 avec la marque de bus VDL.